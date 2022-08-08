Edinilen bilgiye göre yangın, saat 17.15 sıralarında Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'nde bulunan Cennet Vadisi yakınlarında ormanlık alanda çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 2 helikopter ile havadan, 10 arazöz ile karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucunda kontrol altına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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