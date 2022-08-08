İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynaklar Mahallesi Cennet Vadisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 10 arazöz yangın bölgesine sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika