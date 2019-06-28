Son Dakika Haberleri: İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
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İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

1 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı., System.String[]
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangın bölgesine Balıkesir ve Muğla'dan da helikopterlerin sevk edildiği öğrenildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:23 Kaynak: İHA
Buca, İzmir, 3. Sayfa
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