İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
1 saat önce
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:23 Kaynak: İHA
'in Buca
ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangın bölgesine Balıkesir
ve Muğla
'dan da helikopterlerin sevk edildiği öğrenildi. - İZMİR
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