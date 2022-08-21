İzmir'deki fabrika yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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İzmir'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

21.08.2022 09:14
İzmir'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki plastik malzeme üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören diğer esnafların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki fabrika yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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