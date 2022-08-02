Eniştesini öldürdü, beraat etti - Son Dakika
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Eniştesini öldürdü, beraat etti

02.08.2022 11:36
Eniştesini öldürdü, beraat etti

İZMİR'in Buca ilçesinde sokakta kendisine saldıran eski eniştesi Ferzende Güzel'i (52) öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davada beraat eden Kadir Solak (31), bir üst mahkeme tarafından karar bozularak 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tutuklandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde sokakta kendisine saldıran eski eniştesi Ferzende Güzel'i (52) öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davada beraat eden Kadir Solak (31), bir üst mahkeme tarafından karar bozularak 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tutuklandı. Solak'ın avukatları ise dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Eylemin meşru müdafaa olduğuna dikkati çeken Yargıtay, istinaf mahkemesinin kararını bozarak sanığın beraatine hükmetti.

Buca'da 28 Ekim 2018 tarihinde Kadir Solak, ablası ile nafaka tartışmasına şahit olduğu eski eniştesi Ferzende Güzel ile telefonu eline alıp, tartışmaya başladı. Daha sonra kendisini yüz yüze konuşmaya çağıran Güzel'in evine giden Solak, burada dövüldüğünü belirterek polise şikayetçi oldu. Ferzende Güzel, 22 Kasım'da Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda karşılaştığı Solak'a arkasından saldırarak su terazisi ile başından yaraladı. Kaçan Solak'ın peşinden koşan Güzel, yeniden dövmeye başladı. Bu sırada Kadir Solak, eline geçirdiği alüminyum parça ile Güzel'i kasığından yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ferzende Güzel, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Kadir Solak tutuklandı.

BERAAT KARARI ÜST MAHKEMEDEN DÖNDÜKadir Solak hakkında İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Daha sonra mahkeme, darp raporunu da göz önüne alıp, Solak'ın denetimli serbestlikle tutuksuz yargılanmasına karar verdi. 2019 yılında yerel mahkeme, Solak'ın yasal savunma sınırları içinde eylemi gerçekleştirdiği gerekçesiyle beraatine karar verdi. Karar, istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi de 8 Nisan 2021'de beraat kararını bozarak, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 12,5 yıla düşürüp, sanık için tutuklama kararı verdi. Tutuksuz yargılanan Solak, mahkemenin kararı sonrası tutuklandı.YARGITAY DA İSTİNAFIN KARARINI BOZDUSanık avukatları Tolga Turgut ve Ercan Dönmez de kararı Yargıtay'a taşıdı. Üst mahkeme, haziran ayında kararını açıkladı. Kararda; sanığın Ferzende Güzel'in saldırısına uğradığı, kaçmaya çalıştığı, bu sırada yere düşünce eline geçirdiği sert cisimle karşı koyduğu hatırlatıldı. Ferzende Güzel'in, Kadir Solak'ın vücut dokunulmazlığına karşı gerçekleşen ve tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı; o anki hal ve şartlara göre, saldırıyla orantılı bir şekilde defetme zorunluluğunda bulunmasına rağmen bu sınırı mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaşla aştığı, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin kararının bozulmasına, sanığın oy çokluğu ile tahliyesine karar verdi.

Yargıtay'ın kararı sonrası konuşan avukat Tolga Turgut, "Yargıtay, konuyu meşru müdafaa olarak değerlendirdi. TCK'nın 27/2 maddesi gereğince 'korku, panik ve heyecan sebebiyle sınırın aşılması halinde ceza verilemez kuralı gereği' müvekkilim tahliye edildi. Bu çok nadir uygulanan bir karardır" dedi.


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Kaynak: DHA

Yargıtay, İzmir, Güncel, Son Dakika

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