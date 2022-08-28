İzmir'de bir kadının öldürülerek cesedinin yakılmasına ilişkin aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de bir kadının öldürülerek cesedinin yakılmasına ilişkin aranan zanlı tutuklandı

28.08.2022 12:50
İzmir'de bir kadının öldürülerek cesedinin yakılmasına ilişkin aranan zanlı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde tecavüze uğradıktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü, cesedinin baza içerisinde ateşe verildiği ortaya çıkan Sibel Çelik'in ölümüyle ilgili aranan ve Almanya'da yakalanan zanlı, Türkiye'ye iadesinin ardından tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde tecavüze uğradıktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü, cesedinin baza içerisinde ateşe verildiği ortaya çıkan Sibel Çelik'in ölümüyle ilgili aranan ve Almanya'da yakalanan zanlı, Türkiye'ye iadesinin ardından tutuklandı.

Çelik'in ailesinin avukatı Sibel Önder, yaptığı açıklamada, 12 Temmuz 2016'da yaşanan olayla ilgili aranan H.Y'nin (38) Almanya'da olduğu ve iltica başvurusu yaptığının belirlendiğini, hakkında kırmızı bülten çıkarılan zanlının iadesi için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Geçen hafta Almanya'da başka bir adli olaya karıştığı için yakalanan zanlının Türkiye'ye iade edildiğini aktaran Önder, İstanbul'a getirilen zanlının İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alındığını ve tutuklandığını kaydetti.

Zanlının ifadesinde, evlenmek istediği Sibel Çelik (24) ile telefonuna gelen mesajlar nedeniyle tartıştıklarını, olay gecesi saat 02.00 sıralarında evden çıktığını, ertesi sabah döndüğünde evi yanmış bulduğunu, evin nasıl yandığına dair bilgisinin olmadığını, kadına yaralayıcı bir darbede bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Olay

Buca'da 12 Temmuz 2016'da 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede baza içinde bir kadın cesedi bulunmuş, otopsi sonucunda Sibel Çelik'in tecavüze uğradığı ve bıçaklandığı tespit edilmişti.

Soruşturma sonucunda H.Y. ile ağabeyi S.Y. hakkında dava açılmıştı. Tutuklanan S.Y, sonraki duruşmalarda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, H.Y'nin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

YORUMLAR
500
6 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Sibel Çelik'i öldürüp bulunduğu evi yakan katil Almanya'dan Türkiye'ye getirildi 6 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Sibel Çelik'i öldürüp bulunduğu evi yakan katil Almanya'dan Türkiye'ye getirildi 'Afyonkarahisar'dan İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü' Sürüyor 'Afyonkarahisar'dan İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü' Sürüyor
Kaynak: AA

Sibel Çelik, Almanya, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de bir kadının öldürülerek cesedinin yakılmasına ilişkin aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:39 Şahan Gökbakar'dan kendisine "maşa" diyen Hakan Ural'a reytingli yanıt
11:38 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı kapatacağız, Sadece Çevre Bakanlığı olacak
11:17 Hull City'nin teknik patronu resmen açıkladı: Dimitris Pelkas'ın transferi 72 saat içinde duyurulacak
10:54 Yolda yürüyen kadına laf atan tacizci, tepki çekince havaya açtığı ateş sonucu arkadaşını vurdu
10:35 Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk F-16'larına S-300 hava savunma sistemiyle radar kilidi attı
10:29 Yasmin Erbil, bikinili pozlarını "Geri döndüm" notuyla paylaştı
10:17 6 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Sibel Çelik'i öldürüp bulunduğu evi yakan katil Almanya'dan Türkiye'ye getirildi
10:15 Çorum'da korkunç kaza: Tarlaya uçan aracın içinde bulunan baba ile kızını ölüm ayırdı
10:10 Silivri'de inşaatta çalışan 15 yaşındaki çocuk 6. kattan düşerek yaşamını yitirdi
09:48 AK Parti sahaya iniyor! Kararsız seçmenlerle görüşmek için "ikna ekipleri" kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 12:50:10. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de bir kadının öldürülerek cesedinin yakılmasına ilişkin aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement