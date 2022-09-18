İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı - Son Dakika
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İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı

18.09.2022 19:03
İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde yatak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'in Buca ilçesinde yatak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Seyhan Mahallesi 630/2 Sokak'taki yatak ve yastık imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın çevredeki atölyelere sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathane kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Seyhan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı - Son Dakika

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