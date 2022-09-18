Seyhan Mahallesi 630/2 Sokak'taki yatak ve yastık imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Seyhan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de yatak imalathanesinde yangın çıktı - Son Dakika

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