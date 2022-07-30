İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 12 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 12 yaralı

30.07.2022 23:00
İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 12 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde yolcu dolmuşu ile kamyonetin karıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde yolcu dolmuşu ile kamyonetin karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 290/5 Sokak'ta ilerlemekte olan B.S. idaresindeki 38 ADM 357 plakalı kamyonet ile 290 Sokak üzerinde seyir halinde olan M.Ö. yönetimindeki yolcu dolmuşu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta savrularak sokakta bulunan aydınlatma direğine çarparken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 ekipleri sevk edildi.

Yolda yatan yaralılara müdahale edildi

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince trafik akışı durdurulurken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yol ortasında yatan yaralılara müdahale edildi. Ardından ambulanslara alınan 12 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, dolmuş şoförünün basit yaralamadan aranması olduğu, kamyonet sürücüsünün ise 98 promil alkollü olduğu öğrenildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı İzmir'de tabancayla başından vurulan kadın yaşam savaşı veriyor İzmir'de tabancayla başından vurulan kadın yaşam savaşı veriyor
Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 12 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
21:01 Taraftar yıkılacak! Beşiktaş'ta top koşturan Emirhan İlkhan, sözleşmesinde yer alan detayı açıkladı
20:32 Beşiktaş maçına martı damgası! Tüm pozisyonların odak noktası oldu
19:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, 54 liralık fındık alım fiyatını az buldu: Benim teklifim 72 liraydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 23:00:38. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 12 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement