NATO MÜTTEFİK KARA KOMUTANLIĞI'NDA DEVİR-TESLİM TÖRENİ YAPILDI - Son Dakika
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NATO MÜTTEFİK KARA KOMUTANLIĞI'NDA DEVİR-TESLİM TÖRENİ YAPILDI

05.08.2022 09:29
NATO MÜTTEFİK KARA KOMUTANLIĞI'NDA DEVİR-TESLİM TÖRENİ YAPILDI

İZMİR'in Buca ilçesindeki NATO Müttefik Kara Komutanlığı Karargahı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası'nda düzenlenen törenle, Orgeneral Darryl A. Williams, NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini Korgeneral Roger L. Cloutier'den devraldı.

İZMİR'in Buca ilçesindeki NATO Müttefik Kara Komutanlığı Karargahı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası'nda düzenlenen törenle, Orgeneral Darryl A. Williams, NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini Korgeneral Roger L. Cloutier'den devraldı.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı Karargahı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası'ndaki devir-teslim törenine Korgeneral Roger L. Cloutier ve Orgeneral Darryl A. Williams'ın yanı sıra NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, NRDC-TUR Komutanı Korgeneral Levent Ergün, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız ve askeri erkan katıldı. Törende konuşan NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli, NATO olarak 7 gün 24 saat Avrupa-Atlantik bölgesini koruyoruz. Şu andaki misyonumuz Rusya'nın Ukrayna'yı illegal ve sebepsiz işgali karşısında daha da önem arz ediyor. NATO gücümüz, her gün savunmamızı ve hazırlıklı olmamızı sağlayan tüm milletlerin ordularını şekillendirmektedir. İttifaklarımızın tüm zorluklara karşı güvende kalması ve korumaya yemin ettiğimiz 1 milyar insana ev sahipliği yapan Avrupa Atlantik bölgesini savunma misyonumuzu kazanmamızı sağlamak için çok önemli dedi.

'İZMİR HARİKA BİR YER'

Cavoli'nin ardından konuşan Korgeneral Roger L. Cloutier de İzmir'i her zaman evi olarak düşüneceğini belirterek, Bu muhteşem ülkede yaşamak ve çalışmak büyük bir nimetti. Türk liderliğinden aldığımız inanılmaz destek için ne söylesem az. İzmir yaşamak ve çalışmak için harika bir yer. Türk insanının sıcaklığının ve misafirperverliğinin eşi benzeri yok. Eşim ve ben İzmir'i her zaman evimiz olarak düşüneceğiz. Görev sürem boyunca bana destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum diye konuştu.

'ANA ÇABAM İTTİFAKIN HAZIR OLMASI'

Cloutier'ın konuşmasının ardından devir-teslim gerçekleştirildi. Görevi devralan Orgeneral Darryl A. Williams, 2016-2018 yıllarında İzmir'de görev yaptığını ve yeniden burada olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Orgeneral Williams, Bu özel ekibe yeniden katıldığım ve bu güzel ülke Türkiye ile yeniden bağlantı kurduğum için ayrıcalıklıyım. LANDCOM Komutanı ve ABD Ordusu Avrupa ve Afrika Komutanı olarak ana çabam hazır olmak ve ittifakın da hazır olmasını sağlamaktır. Silahlı kuvvetlerimizin bir numaralı işi özgürlüğümüzü ve çıkarlarımızı her yerde ve her şartta savunabilmek için hazır bulunmaktır ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Ali Sivri, Rusya, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO MÜTTEFİK KARA KOMUTANLIĞI'NDA DEVİR-TESLİM TÖRENİ YAPILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO MÜTTEFİK KARA KOMUTANLIĞI'NDA DEVİR-TESLİM TÖRENİ YAPILDI - Son Dakika
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