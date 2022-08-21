İzmir'de, plastik fabrikasında yangın - Son Dakika
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İzmir'de, plastik fabrikasında yangın

21.08.2022 10:33
İzmir'de, plastik fabrikasında yangın

İZMİR'in Buca ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınıp, söndürüldü.

İZMİR'in Buca ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki plastik fabrikasında, saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Plastik malzemeler nedeniyle alevler, kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, kentin birçok noktasından da görüldü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 2 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına alıp, söndürdü. Pazar günü olduğu için fabrikanın kapalı olduğu, bu nedenle içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca fabrikada hasar oluştuğu belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Plastik, Güncel, Son Dakika

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