Son Dakika Haberleri: İzmir'in burger markası Burgmax Karşıyaka'da açıldı
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İzmir'in burger markası Burgmax Karşıyaka'da açıldı

1 saat önce

İzmir'in burger markası Burgmax, sıra dışı tasarımında Tarkan Önal imzası olan ilk restoranını, Karşıyaka'nın yeni yüzü Mavişehir'de hizmete açtı.

İzmir'in burger markası Burgmax Karşıyaka'da açıldı, System.String[]
İzmir'in burger markası Burgmax, sıra dışı tasarımında Tarkan Önal imzası olan ilk restoranını, Karşıyaka'nın yeni yüzü Mavişehir'de hizmete açtı.

Burgmax, 66 yıl önce İzmir Kemeraltı'nda gıda sektörüne adım atan ve yıllardır Kemeraltı ve Karşıyaka'da muhteşem lezzetleriyle tanınan Kaptan Ailesi'nin lezzeti doğal, hedefi global olan yeni markası olarak Türkiye'nin en iyi hamburgerini üretmek üzere yola çıktı. Burgmax projesini hayata geçirmeden önce, en sağlıklı eti üretmek üzere Foça'da 30 dönüm büyüklüğünde bir besi çiftliği kuran ve bu çiftliğinde dünyanın en kaliteli et ırkı olarak bilinen Limuzin ve Şarole ırkı hayvanları yetiştirmeye başlayan Kaptan Ailesi, bine yaklaşan hayvan varlığı ile burger üretimindeki et ihtiyacını, yüzde 100 doğal etle sürekli olarak karşılayabiliyor ve bu özelliği ile sektöründe çok büyük bir fark sağlıyor.

Yüzde 100 yerli sermaye

Burgmax markasının yüzde 100 yerli sermaye ile kurulduğunu belirten Ali Kaptan, ilk etaptaki hedeflerinin ulusal bir marka olmak, sonrasında ise global bir marka olarak burger ve mekan konseptleriyle yurt dışında da fark oluşturmak olduğunu ifade etti. Burgmax'in açılış kurdelesini Kaptan ailesi ile birlikte Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve İzmir Ticaret Odası Başkan Vekili İrfan Erol kesti.

"Algıyı yıkayacağız"

Açtıkları restoranla 'fast food sağlıksız' algısını yıkacaklarını ifade eden Kaptan, etinden ekmeğine kadar her şeyin kendi üretimleri olduğunu kaydetti. "Burgerlerimiz, özel soslarımız, tatlılarımız, içecek seçeneklerimiz ve sıra dışı dekorasyon konseptimizle çok iddialıyız" diyen Ali Kaptan, haftanın 7 günü 11.00 -23.00 saatleri arasında doğal burger yemek isteyenleri beklediklerini söyledi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:02 Kaynak: İHA
Tarkan, Mavişehir, Karşıyaka, İzmir, Güncel
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