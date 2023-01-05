İzmir'in büyüyen markası; Luvi Shoes - Son Dakika
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İzmir'in büyüyen markası; Luvi Shoes

05.01.2023 15:22
İzmir'in büyüyen markası; Luvi Shoes

Luvi Shoes ismi ile 2003 yılında doğan marka, Yenilikçi vizyonu ve üstün müşteri memnuniyeti sayesinde gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

Markanın ilham aldığı Luvi kelimesi "Işık insanı" anlamına gelmektedir. Anadolu'nun en eski halklarından biri olarak kabul edilen Luviler'in ışık insanları olduğu bilinmektedir. Bu yüzdendir ki, markanın yola çıkma hikayesinde "Işık veren olmak" yer alır. Marka ilham kaynağı kadınların hayatlarına ışık tutarak, hizmet kalitesindeki başarı ile onları mutlu etmeyi amaçlıyor.

Ünü tüm Türkiye'ye yayılan marka, dikkat çeken sosyal medya içerikleri ve reklam filmleri ile sektöre yön veriyor. Güçlü e-ticaret çalışmaları ile tasarımda geniş ürün skalasına önem veren, iyi tasarım ve rahatlığı hedefleyen marka birçok platform üzerinden müşterilerine ulaşıyor.

Hedeflerini önce Türkiye'deki, sonra ise uluslararasında her kadının gardrobunda Luvi etiketli en az bir ayakkabı bulundurmak olarak belirleyen marka güçlü e-ticaret girişimleri ve sürekli büyüyen alanında uzman ekibi ile adını daha çok duyacağınız bir marka olarak gardolaplarızda yer alacak.

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