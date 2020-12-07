İzmir'in cadde ve sokaklarında, kısıtlama sonrası hareketlilik - Son Dakika

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde ve sokaklar, hareketlendi.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlama süresince boş kalan cadde ve sokaklarda, saat 05.00'ten itibaren hareketlilik başladı.
- Kaynak: DHA
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