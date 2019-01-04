İzmir'in Çatısı Bozdağlar'da Zorlu Kar Mesaisi
42 dakika önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meteorolojik tahminlere göre kar beklenen Bozdağlar yeniden beyaza büründü.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde meteorolojik tahminlere göre kar beklenen Bozdağlar yeniden beyaza büründü. Gece boyunca yağan karla birlikte alarma geçen ekipler Ödemiş-Bozdağ- Salihli
karayolunu açık tutmak için yoğun mesai yaptı. Bu yolu kullanacak sürücülerin mutlaka zincir takmaları istendi.
İzmir'in çatısı konumundaki 2159 rakımlı Bozdağlar'da yeni yılın ilk kar yağışı başladı. Kapalı durumdaki kayak merkezinin de yer aldığı Ödemiş'e bağlı Bozdağ Mahallesi'nde karla birlikte yolların açık tutulması için yoğun mesai harcandı. Karayolları ekipleri gece boyunca Ödemiş'i Manisa
'nın Salihli ilçesi üzerinden İstanbul
ve Ankara
yönlerine bağlayan karayolunda kar temizliği yaptı. Karayolunda buzlanmaya karşı tuzlama faaliyeti de gerçekleştirildi. Bölgede şiddetli soğuklar etkili olmaya devam ederken Karayolları ekipleri de günün ilk ışıklarında da yol üzerinde çalışmalarına devam etti.
Güzergahında 1200 rakımlı Üçler
Geçidi'nin de yer aldığı karayolunda ulaşımın kesintisiz şekilde sürdüğü belirtilirken, yetkililer Ödemiş-Salihli karayolunda buzlanmaya karşı sürücüleri zincir takmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden alınan son tahminlere göre Bozdağlar'da kar yağışı dört gün daha etkisini sürdürecek. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:14 Kaynak: İHA
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