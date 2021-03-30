İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor - Son Dakika

İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor

30.03.2021 15:53

İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor Son yağışlarla birlikte bölgedeki zehirli duman salınımı arttı Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda: "15 yıldır çözüm bekleyen nükleer atığımız var" "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu alanı kamulaştırsın nükleer temalı bir parka dönüştürsün"...

İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor

Son yağışlarla birlikte bölgedeki zehirli duman salınımı arttı

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda:

"15 yıldır çözüm bekleyen nükleer atığımız var"

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu alanı kamulaştırsın nükleer temalı bir parka dönüştürsün"

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan tehlikeli atık ve radyoaktif maddelerin halen temizlenmemesi sebebiyle, bölgeden yükselen zehirli dumanlar çevreye zarar vermeye devam ediyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi üzerinde bulunan ve 15 yıl önce Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tespit edilen, eski kurşun döküm fabrikasının bahçesindeki ağır kimyasal ve radyoaktif maddelerin halen temizlenmemesi bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Özellikle son yağışlarla birlikte topraktan yükselen zehirli dumanlar ve çevrede herhangi bir güvenlik önleminin alınmamış olması dikkat çekiyor. Çocukların serbest bir şekilde dolaştığı ve hayvanların bilinçsizce otlatıldığı alan, 15 yıldır çözüm bekliyor.

Konuyla ilgili bugün bir toplantıda açıklama yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "15 yıl önce tespit edilen nükleer atığımız var diyerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çağrıda bulundu. Başkan Arda, "Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Eski kurşun fabrikası. Türkiye'de olmayan dışarıdan bir madde getiriyorlar. Kurşun üretip atıklarını toprak altına bırakıyorlar. Yağmurlarla birlikte resmen toprağın altından duman tütüyor. Sulara karışıyor, oradaki vatandaşları etkiliyor. Burasının temizlenmesini istiyoruz. Tehlike devam ediyor. Bir teklifim var; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu alanı kamulaştırsın. Nükleer temalı bir parka dönüştürsün. Orada yaşayan insanlara özür gibi, ödül gibi kamulaştırılmasını istiyorum" dedi.

"Hemen hemen her evde bir kanser hastamız oldu"

Mahalle sakinlerinden Tülay Artagan, "Hemen hemen her evde bir kanser hastamız oldu" diyerek konu hakkında şunları söyledi: "1980 yılından beri burada oturuyorum. Önce saçma fabrikasıydı burası. Sadece koku oluyordu ama gelip geçici oluyordu. Fabrika kapandıktan sonra el altından 2015 yıllarında tekrar atık getirip gömmüşler buraya. O atıklar şimdi her yağmur yağıştan sonra çok hızlı bir şekilde koku veriyor ve çok rahatsız ediyor. Koku akşam başlıyor, sabaha kadar sürüyor. Saat sekiz, dokuza kadar sürüyor bu koku. Duman yer yer başka yerlerden de çıkıyor. Yağmurlu havalarda artış gösteriyor. Biz bu atıkların kaldırılmasını istiyoruz. Biz de diğer insanlar gibi temiz bir havada yaşamak istiyoruz. Gençlerimizin hep özürlü çocukları doğuyor. Her beş aileden birinde bu durum görülüyor"

"Eşim geçen sene akciğerden ameliyat oldu nefes alamıyor"

Bir diğer mahalle sakini Nazmiye Arıcan ise, "Biz buraya 1980 yılında taşındık. Çocuklarım burada büyüdü. Büyük oğlumda bronşit var. Eşim ise geçen sene akciğerinden ameliyat oldu ve nefes alamıyor. Eşimin bu atıktan ötürü hastalandığını düşünüyoruz. Çok koku geliyor. Evin her penceresi soğuk nedeniyle kapalı ancak gene de çok koku geliyor. Yazın ne yapacağımız bilmiyoruz. 10 yıldır bu dumanı ve kokuyu ciğerlerimize çekiyoruz. 10 sene içerisinde kanser hastamız oldu ve mahallede kanser hastalığı çoğaldı" dedi.

"Sabaha kadar uyutmuyor"

Sabah kadar koku nedeni ile uyuyamadıklarını söyleyen Sezen Baldalgıç isimli vatandaş, "Bir haftadır aynı kokuları duyuyorum. Pencere ve kapılarımızı açamıyoruz. Kalp hastası kızım var. Sadece benim kızım değil mahallemizde de hastalarımız var. Kanser hastalarımız var. Selden olsun yağmurdan olsun; bir haftadır biz bu kokuyu çekiyoruz. Yazın da kokusu çok fena oluyor. Bir an önce buranın yapılmasını istiyoruz, çünkü bizi sabaha kadar uyutmuyor." diyerek yardım istediklerini dile getirdi.

Eski kurşun döküm fabrikasındaki tehlikeli gerçek ise 2007 yılında ortaya çıkmış, fabrika alanında nükleer çubuklar tespit edilmişti. Atom Enerjisi Kurumu 70 dönümlük arazide radyoaktif ve tehlikeli atık miktarının yaklaşık 100 bin ton olduğunu açıklamıştı.

İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor
İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor
İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor
İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor

Çernobil, Gaziemir, Nükleer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mutasyonlu virüsün Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı Mutasyonlu virüsün Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı, dehşet anı kamerada Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı, dehşet anı kamerada Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, imajından dolayı kötü örnek olduğu çocuklardan ve annelerden özür diledi Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, imajından dolayı kötü örnek olduğu çocuklardan ve annelerden özür diledi Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı "Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı
Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı         
16:53
Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi         
16:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı         
16:32
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi         
15:59
1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı 1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı         
15:56
AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan Canan Kaftancıoğlu'na AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan Canan Kaftancıoğlu'na "randevu" tepkisi: Amaç ziyaret değil, PR çalışması         
15:04
Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz         
14:49
Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti         
14:39
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada         
13:26
Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe         
12:56
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 17:03:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei