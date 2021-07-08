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İzmir?in Çernobil?ini yazdı dünya birincisi oldu - Son Dakika

İzmir?in Çernobil?ini yazdı dünya birincisi oldu

08.07.2021 12:09
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İzmir'in Çernobil'ini yazdı dünya birincisi olduİzmir'in Çernobil'i isimli projesiyle, Emrez Mahallesi'ndeki nükleer atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini anlatan Zeynep Cangı, dünya birincisi oldu.

İzmir'in Çernobil'ini yazdı dünya birincisi oldu

İzmir'in Çernobil'i isimli projesiyle, Emrez Mahallesi'ndeki nükleer atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini anlatan Zeynep Cangı, dünya birincisi oldu.

İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve normal değerin 7 bin 219 katı radyasyon yayan Emrez Mahallesi'ndeki radyoaktif atıklar dünya gündemine taşındı. İzmir Türk Koleji Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zeynep Cangı, radyoaktif atıklar konusunu işlediği İzmir'in Çernobili isimli projesiyle Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Genç Sosyal Bilimciler Konferansı'na (ICYSS) katıldı. Atıkların insan sağlığına ve çevreye etkilerini anlatan 12 sayfalık makale yazan ve sunum yapan Zeynep Cangı, lise öğrencilerinin coğrafya, tarih, psikoloji, sosyoloji ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanlarında araştırmalarıyla katıldığı konferansta dünya birincisi oldu.

Herkesin bu konuya duyarlı olması gerekiyor

Babası Avukat Arif Ali Cangı'nın verdiği mücadeleyle Emrez Mahallesi'ndeki nükleer atıkların varlığından haberdar olan Zeynep Cangı, yarışmayı duyar duymaz bu konuyla yarışmaya katılmaya karar veriyor. Atıkların bulunduğu alana gelen Cangı, burada radyasyon ölçümü yapıyor, bölgede yaşayan insanlarla konuşuyor ve alanın fotoğraflarını çekiyor. Daha sonra uzmanlardan görüşler alan Zeynep Cangı, 12 sayfalık bir makale hazırlıyor. Makalesiyle yarışmaya katılan Cangı, çevrim içi düzenlenen toplantıda jüri üyelerine sunum yapıyor. Ele aldığı konunun jürinin büyük ilgisini çektiğini söyleyen Cangı, "Uzmanlardan aldığım bilgiler ışığında bu alanın insan sağlığı için çok yüksek riskli bölge olduğunu öğrendim. Makalem ve yaptığım sunumla bu konuyu dünyanın gündemine taşıdım. Ben lise öğrencisi bir yurttaş olarak elimden geleni yaptım. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda 'Duran Adam' eylemiyle, babam Arif Ali Cangı ve birçok çevre örgütü temsilcisi alanın temizlenmesi için mücadele veriyor. Umarım herkes üzerine düşeni yapar. Uluslararası arenada bu kadar ilgi gören bir konuya, Türkiye'deki yetkililerin de duyarlı olması gerekiyor" dedi.

Herkes elini taşın altına koysun

Zeynep Cangı'yla birlikte alanda inceleme yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Bu konunun dünyanın farklı ülkelerinden duyulmasını sağlayan Zeynep Cangı'ya teşekkür ediyorum. Lise öğrencisi Zeynep kardeşim, nükleer atıklara nasıl duyarsız kalmıyorsa her yurttaş, her kurum bu sorunun çözümü için elini taşın altına koymalıdır. Çok masum bir isteğimiz var. Yetkili kurumlar harekete geçsin, burası temizlensin! " diye konuştu.

İzmir?in Çernobil?ini yazdı dünya birincisi oldu

Çernobil, Nükleer, İzmir, Lise, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İzmir?in Çernobil?ini yazdı dünya birincisi oldu - Son Dakika


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