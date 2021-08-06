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İzmir'in Çernobili için 11. "Duran Adam" eylemi - Son Dakika

İzmir'in Çernobili için 11. "Duran Adam" eylemi

06.08.2021 18:07
İzmir'in Çernobili için 11.

İzmir'in Çernobili için 11. "Duran Adam" eylemi İzmir Gaziemir'de 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen Emrez Mahallesindeki nükleer atıkların kaldırılması için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yaptığı "Duran Adam" eyleminin 11'incisi yapıldı.

İzmir'in Çernobili için 11. "Duran Adam" eylemi

İZMİR - İzmir Gaziemir'de 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen Emrez Mahallesindeki nükleer atıkların kaldırılması için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yaptığı "Duran Adam" eyleminin 11'incisi yapıldı.

Hiroşima'ya 1945 yılında atılan atom bombasının 76. yıl dönümünde normal değerin 7 bin 219 katı radyasyon yayan atıkların bulunduğu alanda yapılan durma eylemine Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İyi Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ, Dünya Yeşilleri Kongre Üyesi Ender Eren, Don Kişot lakabı ile tanınan çevreci, aktivist Osman Akkuş, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Radyoaktif atıkların bulunduğu arazide gerçekleştirilen eylemde katılımcılar, nükleer tehlikesini belirten alarm sesi eşliğinde 1 dakika boyunca durma eylemi yaptı. Eylemin ardından atıklarla ilgili süreci katılımcılara anlatan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, yaklaşık 2,5 ayda toplumun dikkatini Gaziemir'deki bu atıklara çekmeye çalıştıklarını ve kamuoyu oluşturduklarını belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu konuda çalışma yürütmesini talep ettiklerini söyledi.

"Devlet atıklara el koymalı"

Devletin atıkların bulunduğu alana el koyması gerektiğini kaydeden Başkan Arda, "Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Burayı temizlemeye gücü yetecektir. Bilim adamları, odalar, avukatlar ile buranın temizlenebilmesi konusunda işbirliği yapıyoruz. Burası için 14 yıldır verilen mücadele var. Bugün Hiroşima'ya atılan atom bombasının 76. yıl dönümü. Nükleer enerjinin ne kadar tehlikeli olduğunu dünya 76 yıldır görüyoruz. Bu olaydan sonra dünya Nagazaki, Çernobil, Fukuşima'daki felaketleri yaşadı ve en sonunda da olmayan nükleer santralin, nasıl getirilip gömüldüğü belli olmayan nükleer atıklarıyla Gaziemir baş başa kaldı. Biz bu tehlikeye dikkat çekmeye çalışıyoruz. 14 yıldır mücadeleyi sürdüren tüm kurum ve çevre dostlarıyla birlikte buranın temizlenmesini ve Gaziemirlilere özür mahiyetinde nükleer temalı bir park haline getirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Bu atıklar halktan uzak noktaya taşınmalı"

"İzmir'in çöpünü çeken bir belediyeyiz" diyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, "İzmir'in kendi insani atıklarının dışında bu bölgede nükleer atık sorunu var. Gaziemir'de halkın onayı olmayan atık yönetimi sistemi var. Bunu 14 sene önce Gaziemirliler fark etti. Belediye başkanımız Halil Arda, toplumsal mücadele örneği veriyor. Yaptığı farkındalık çalışmasıyla İzmir gündemini bu büyük soruna yöneltmeye çalışıyor. İzmir'de yaşayan birçok kişi böyle bir bölgenin varlığından haberdar değil. Biz, belediye başkanları olarak halkın önderleriyiz. Kendi ilçemizde, kentimizde görülen sorunları, vatandaşa dokunan, sorun oluşturan konuları gündeme getirmek, kamuoyunun dikkatini çekmekle yükümlüyüz. İzmir halkı bu atığı hak etmiyor. Atıkların derhal kaldırılıp halktan uzak bir noktaya taşınması, bu bölgenin Gaziemir halkına kazandırılması öncelikli görevimiz. Gaziemir Belediye Başkanımız Halil Arda'ya ve tüm aktivist arkadaşlara teşekkür ediyor, onları kutluyorum" dedi.

İzmir'in Çernobili için 11. Duran Adam eylemi
İzmir'in Çernobili için 11. Duran Adam eylemi
İzmir'in Çernobili için 11. Duran Adam eylemi
İzmir'in Çernobili için 11. Duran Adam eylemi

Halil Arda, Gaziemir, Nükleer, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir'in Çernobili için 11. 'Duran Adam' eylemi - Son Dakika


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