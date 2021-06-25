Üye Girişi
İzmir'in Çernobili'nde Kazım Koyuncu anıldı! - Son Dakika

İzmir'in Çernobili'nde Kazım Koyuncu anıldı!

25.06.2021 13:40
İzmir'in Çernobili'nde Kazım Koyuncu anıldı!, System.String[]

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, bu hafta beşincisini yaptığı "Duran Adam" eyleminde Çernobil nükleer santralindeki felaketin ardından ortaya çıkan radyoaktif maddeden etkilenerek akciğer kanseri olan ve bu nedenle 16 yıl önce bugün hayata veda eden Kazım Koyuncu'yu andı.

İzmir'in Çernobili olarak bilinen ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen Emrez Mahallesi'ndeki nükleer atıkların kaldırılması için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yaptığı "Duran Adam" eyleminin beşincisi gerçekleştirildi.

Atıkların bulunduğu alanda yapılan eyleme Gaziemir Belediyesi Meclis Üyeleri, İyi Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ, Gaziemir Kent Konseyi, Kimya Mühendisleri Odası, Gaziemir Çevre Platformu, İzmir Yaşam Alanları, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Atık alanının hemen yanındaki alanda buluşan çevre dostları, burada üzerinde Kazım Koyuncu'nun fotoğrafının basılı olduğu "İzmir'in Çernobili Temizlensin" yazılı tişörtleri giydi. Daha sonra radyoaktif atıkların bulunduğu arazide gerçekleştirilen eylemde katılımcılar, nükleer tehlikesini belirten alarm sesi eşliğinde 1 dakika boyunca durma eylemi yaptı. Duran Adam eyleminin ardından nükleer atıkların insan sağlığına etkilerine vurgu yapmak için kanser nedeniyle yaşamını yitiren Kazım Koyuncu şarkılarla anıldı.

Sesimizi yükselteceğiz

Eylemin ardından konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Bugün sözün bittiği yerdeyiz. Ama tekrar tekrar anlatmaya devam edeceğiz. Burası 14 yıldır temizlenmiyor. 14 yıldır burayla ilgili adım atılmıyor. İzmir'in Çernobili olarak bilinen alanda toprağa gömülü halde bulunan ve normal değerin 7 bin 219 katı fazla radyasyon yayan radyoaktif atıklar 14 yıldır toprağa, suya ve havaya karışarak tüm İzmir'in sağlığını tehdit ediyor. Masum bir isteğimiz var. Burası temizlensin!" dedi.

Şair Ceketli Çocuğu anıyorum

Nükleer atıkların doğayı ve insan sağlığını tehdit ettiğine, birçok insanın bu atıklar nedeniyle sağlığını kaybettiğine ve yaşamını yitirdiğine vurgu yapan Başkan Halil Arda, " Ukrayna'da meydana gelen nükleer kazanın etkileri ülkemizde en çok Karadeniz Bölgesi'nde görüldü. Bu bölgede yaşayan insanlarımız kanser oldu ve birçok insan bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Bunlardan biri de Karadeniz müziğinin temsilcilerinden, Şair Ceketli Çocuk Kazım Koyuncu'ydu. Kazım Koyuncu 2005 yılında, henüz 33 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu çevre felaketi nedeniyle yaşamını yitiren Koyuncu'yu ve tüm yurttaşlarımızı anıyorum. Emrez Mahallesi'ndeki atıkların, insanların ölümüne yol açmaması için hepimiz mücadele vermeliyiz. Bu kirliliğin önüne geçmek hepimizin vereceği mücadeleyle mümkün. Bu memleket, bu İzmir, bu Emrez Mahallesi bizim; bu alan temizlenene kadar mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

İzmir'in Çernobili'nde Kazım Koyuncu anıldı!

Kazım Koyuncu, Halil Arda, Nükleer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İzmir'in Çernobili'nde Kazım Koyuncu anıldı! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

G.Saray Başkanı Burak Elmas, borçsuzluk kağıdı yüzünden transfer yasağı gelebileceğini itiraf etti 15:45 G.Saray Başkanı Burak Elmas, borçsuzluk kağıdı yüzünden transfer yasağı gelebileceğini itiraf etti Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış 15:36 Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, 15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu 14:54 Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış 14:38 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu 14:03 Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu
JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu 13:37 JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı 13:29 Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı

Son Dakika Haberleri
15:48 Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin
15:37 "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili AK Parti'den gençlere mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın
15:36 Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış
15:17 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı
14:54 Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
14:54 Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu
14:49 Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı
14:41 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak
14:34 F1'in genç pilotu Stroll, tatilde bir güzelle öpüşürken görüntülendi
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
"Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili AK Parti'den gençlere mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın         
15:38
24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı         
15:18
Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm         
15:03
Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak         
14:42
Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var         
14:33
Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı         
13:42
Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü         
13:35
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
13:19
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı         
10:48
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 15:53:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'in Çernobili'nde Kazım Koyuncu anıldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement