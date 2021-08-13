İzmir'in Çernobili uluslararası arenaya taşınacak - Son Dakika

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Normal değerin 7 bin 219 katı radyasyon yayan atıkların bulunduğu alanda yapılan "duran adam" eylemine İyi Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, çevre ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Radyoaktif atıkların bulunduğu arazide gerçekleştirilen eylemde katılımcılar, nükleer tehlikesini belirten alarm sesi eşliğinde 1 dakika boyunca durma eylemi yaptı.

Halkın sağlığı para ile ölçülemez

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, durma eyleminde 3 ayın sonuna geldiklerini, önümüzdeki hafta eylemi sonlandıracaklarını da belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız kamuoyu baskısı oluşturmaktı. Kamuoyunun buradaki atıklardan haberdar olmasını istedik. Buradaki halkın sağlığı asla parayla ölçülemeyecek değerdedir. Bilimsel yöntemlerle bu arazinin temizlenmesi mümkün. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü burayı temizlemeye yeter. Yeter ki, bu işin sorumlusu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tercihlerini vatandaştan yana kullansın. Önümüzdeki hafta duran adam eylemimizi bitiriyoruz ama mücadelemiz sürecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in öncülüğünde yeni kurduğumuz komisyon ile mücadeleyi uluslararası alana taşımayı düşünüyoruz."