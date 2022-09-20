Seferihisar'ın Nergis Sahili civarında karadan ulaşımı olmayan bir mevkide bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 15 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Seferihisar, Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de geri itilen 259 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 göçmen yakalandı - Son Dakika

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