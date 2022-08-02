İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği - Son Dakika
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İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

02.08.2022 16:46
İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 58 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 88 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 58 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 88 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Temmuz saat 23.50 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, 29 Temmuz'da Çeşme'de, 30 Temmuz'da da Dikili ve Seferihisar ilçelerinde can salları ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Seferihisar, Dikili, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği - Son Dakika

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