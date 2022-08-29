İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

29.08.2022 22:40
İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Foça, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 386 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, göçmen kaçakçısı 4 kişi yakalandı.

İzmir'in Çeşme, Foça, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 386 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, göçmen kaçakçısı 4 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 26 Ağustos'ta Çeşme ilçesi Karaada'da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına lastik bot içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden adaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili ilçesi açıklarında ise geri itilen 5 can salı içerisindeki 116 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Göçmen kaçakçısı 1 kişi ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.

Ekipler, 26-28 Ağustos arasında Çeşme, Foça ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 267 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçısı 3 kişiyi yakaladı.

Kurtarılan toplam 386 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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