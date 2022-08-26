İzmir'de geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

26.08.2022 22:20
İzmir'de geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı içindeki 33 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yunanistan, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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