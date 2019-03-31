Son Dakika Haberleri: İzmir'in Çeşme İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Muammer...

İzmir'in Çeşme İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Muammer...

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Muammer Ekrem Oran kazandı.

İzmir'in Çeşme İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Muammer..., System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Muammer Ekrem Oran kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Muammer Ekrem Oran 13 bin 471, MHP adayı Mustafa Cenger 10 bin 724, bağımsız aday Esen Fatma Kabadayı Vhiting 459 oy aldı.

-Oran'ın özgeçmişi-

İzmir'in Çeşme ilçesinde 1971'de dünyaya gelen Ekrem Oran, ilk, orta ve lise öğretimini İzmir'de tamamladı. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümüne devam eden Oran, siyasete 2004'te CHP'de başladı.

2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Çeşme Belediyesi Meclis Üyesi olan Oran, halen Çeşme Güneşi Gazetesi'nin imtiyaz sahibidir. Evli olan Oran 1 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA

Muammer Ekrem Oran, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Çeşme, Güncel
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