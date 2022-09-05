Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, FETÖ üyeliğinden aranan veya yargılanmaları süren kişilerin deniz yoluyla yurt dışına kaçmayı planladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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