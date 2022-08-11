İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nda görevli paramedikler tarafından ilk muayenesi yapılan küçük kızın kurtarılması için AKS 110 ve itfaiye ekiplerince havuzdaki suyun bir kısmını tahliye edildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de bileği havuzdaki boruya sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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