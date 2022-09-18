Çeşme'de Korkutan Yangın

İzmir'in Çeşme ilçesinde, "Karadağ" olarak bilinen bölgede orman yangını çıktı. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 14: 30 sıralarında, Çeşme Marina yakınındaki, "Karadağ" olarak bilinen bölgede başladı. Çeşme Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozerin sevk edildiği yangın, havadan ve karadan etkin müdahale sonucu 2 saatte kontrol altına alındı.
Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının halen sürdüğü bildirildi.
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