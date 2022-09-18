Yangın, saat 14: 30 sıralarında, Çeşme Marina yakınındaki, "Karadağ" olarak bilinen bölgede başladı. Çeşme Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozerin sevk edildiği yangın, havadan ve karadan etkin müdahale sonucu 2 saatte kontrol altına alındı.

Kaynak: ANKA

Karadağ, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çeşme'de Korkutan Yangın - Son Dakika

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