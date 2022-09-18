Çeşme'de Korkutan Yangın - Son Dakika
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Çeşme'de Korkutan Yangın

18.09.2022 17:50

İzmir'in Çeşme ilçesinde, "Karadağ" olarak bilinen bölgede orman yangını çıktı. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, "Karadağ" olarak bilinen bölgede orman yangını çıktı. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 14: 30 sıralarında, Çeşme Marina yakınındaki, "Karadağ" olarak bilinen bölgede başladı. Çeşme Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozerin sevk edildiği yangın, havadan ve karadan etkin müdahale sonucu 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının halen sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: ANKA

Karadağ, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de Korkutan Yangın - Son Dakika

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