Çeşme'de otluk alandaki yangına ekipler müdahale ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çeşme'de otluk alandaki yangına ekipler müdahale ediyor

01.04.2022 13:38

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı, çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı, çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Çeşme ilçesi Ciftlikköy-Altınkum arasındaki otluk alanda çıktı. Yangının başlamasıyla birlikte bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer sevk edildi. Yangın nedeniyle, itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

"Maalesef havaların ısınmasıyla yangın sezonu açıldı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yangına ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini ifade ederek, "Ekiplerimiz Çeşme Çiftlikköy'de çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Maalesef havaların ısınmasıyla yangın sezonu açıldı. Fırtına nedeniyle açık alanda ateş yakmamanızı önemle rica ediyorum" dedi. - İZMİR

Çeşme'de otluk alandaki yangına ekipler müdahale ediyor
Çeşme'de otluk alandaki yangına ekipler müdahale ediyor
Çeşme'de otluk alandaki yangına ekipler müdahale ediyor

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Çeşme'de otluk alanda yangın Son dakika haber! Çeşme'de otluk alanda yangın Çeşme'de otluk yangını (1) Çeşme'de otluk yangını (1)

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çeşme'de otluk alandaki yangına ekipler müdahale ediyor - Son Dakika


Son Dakika
14:15 Boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra İstanbul'da boş dürüm satılmaya başlandı: 10 TL
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
14:00 Eşini öldürdüğü silahla intihar etti: Çocukları kimsesiz kaldı
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:39 Sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üstüne düştü: İşte o korku dolu anlar
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:26 Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:32:17. #1.12#
SON DAKİKA: Çeşme'de otluk alandaki yangına ekipler müdahale ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement