Çeşme'de sakız hasat töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çeşme'de sakız hasat töreni gerçekleştirildi

30.07.2022 15:25
Çeşme'de sakız hasat töreni gerçekleştirildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde sakız hasat töreni düzenlendi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde sakız hasat töreni düzenlendi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, törende yaptığı konuşmada, ilçedeki üreticileri desteklemek amacıyla başlatılan "Çeşme'den Sakız Damlıyor" projesi kapsamında 4. kez hasat töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sakız, karakılçık, anason, kavun, beyaz soğan gibi ürünlerin yetiştirilmesi konusunda çiftçilere destek verdiklerini kaydeden Oran, "Sakız bizim en kıymetlilerimizden biri. Elli yıl aradan sonra başlattığımız hasat etkinliğimizle sağlık, kozmetik ve gıda sektöründe inanılmaz bir yeri, ciddi ekonomik getirisi olan sakız ağaçlarımızı çoğaltmak, dünyada sakız üretiminde söz sahibi olmak için adımlar atmaya başladık." dedi.

Proje kapsamında 20 bin sakız fidanı daha dikeceklerinin bilgisini veren Oran, şöyle konuştu:

"Çeşme'de ilk defa 5 kilogramı belediyemizin ağaçlarından olmak üzere 50 kilogram damla sakızı üretildi. Bu konuya büyük özen ve özveriyle eğilen yerli üreticilerimiz de yaklaşık 2 bin yetişkin sakız ağacından 12 bin yeni fidan üretti. Verdiğimiz ürünler ile üniversitelerde bilimsel araştırmalar sürdürülüyor."

Törene, meslek odası ve kooperatif temsilcileri ile sakız üreticileri katıldı.

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Kaynak: AA

İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de sakız hasat töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'de sakız hasat töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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