Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'nde, Begenc Tarhanov'un (48) kullandığı kurye motosikleti, Ö.S yönetimindeki 03 ADCL 878 plakalı vidanjörün yanından geçerken devrilerek sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, motosikletli kurye Begenc Tarhanov'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İHA

Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çeşme'deki kazada motosikletli kurye hayatını kaybetti - Son Dakika

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