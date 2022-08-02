Sahil Güvenlik Komutanlığı 01-02 Ağustos tarihleri arasında, gece saatlerinde Çeşme ve Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği tespit edilen 3 farklı noktadaki toplam 138 kaçak göçmen kurtarıldı. Toplam 138 kaçak göçmen, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne gönderildi.Öte yandan ekipler, dün 08.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 45 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, ekipler tarafından kıyıya çıkartıldı.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karaburun, Çeşme, Urla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 138 kaçak göçmen kurtarıldı, 45 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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