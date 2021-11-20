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İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

20.11.2021 00:26
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 68 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 68 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 18 Kasım'da Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekipleri sevk edildi. Can salındaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarının, 19 Kasım'da Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin tespit etmesi üzerine bölgeye gönderilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 28, yine Dikili açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motorunun denize düşmesi nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

Dikili, Göçmen, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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