İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 göçmen yakalandı

29.09.2022 21:18
İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenerek yardım isteyen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, Karaburun ilçesinde yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenerek yardım isteyen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, Karaburun ilçesinde yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bottaki 31 düzensiz göçmen karaya çıkarılırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla Karaada'ya çıkan can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da geri itilen lastik bottaki 7 göçmen, ekiplerce karaya çıkartıldı.

Öte yandan Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri durdurdukları lastik bot içerisindeki 34 göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Cumhuriyet Sitesi davasında 'dosyalar birleştirilsin' talebi Son dakika haber... Cumhuriyet Sitesi davasında 'dosyalar birleştirilsin' talebi İzmir açıklarında geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Seferihisar, Yunanistan, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:43 Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek
00:38 Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı
00:28 Dünyanın en tehlikelisi! Bu yılanın zehri 100 kişiyi birden öldürebiliyor
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 03:21:10. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement