Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bottaki 31 düzensiz göçmen karaya çıkarılırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla Karaada 'ya çıkan can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaynak: AA

Seferihisar, Yunanistan, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 göçmen yakalandı - Son Dakika

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