İzmir açıklarında 194 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 194 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı

02.08.2022 23:41
İzmir açıklarında 194 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplamda 194 düzensiz göçmen kurtarılırken, Karaburun ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplamda 194 düzensiz göçmen kurtarılırken, Karaburun ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Urla ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar ile can salları içerisindeki 188 düzensiz göçmen ile denize atılmaları sonucu Çeşme ilçesi Karaada'ya kendi imkanları ile çıkan 6 göçmen olmak üzere toplamda 194 düzensiz göçmeni kurtardı. 1 Ağustos saat 08.00'de ise Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında 194 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında 194 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı - Son Dakika
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