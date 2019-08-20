Son Dakika Haberleri: İzmir'in ciğerleri yanmaya devam ediyor
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İzmir'in ciğerleri yanmaya devam ediyor

35 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen pazar günü başlayan ve Seferihisar ilçesine kadar uzanan orman yangını söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

İzmir'in ciğerleri yanmaya devam ediyor, System.String[]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen pazar günü başlayan ve Seferihisar ilçesine kadar uzanan orman yangını söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi'nde geçen pazar günü başlayan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Karabağlar ilçesinde başlayan ancak şiddetli rüzgar sebebiyle yayılan alevler, Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar ilerledi. Alevlerin dün gece saatlerinde Menderes'te bulunan Yeniköy ve Bahçecik Mahallelerine yaklaşmasının ardından mahalleler tedbir amaçlı boşaltılırken ekiplerin yangına zamanında müdahalesiyle alevler yerleşim yerlerine gelmeden kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasıyla mahalleli sabah saatlerinde yeniden evlerine döndü.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Pazar gününden bu yana yaklaşık 500 hektar alanın yandığı bildirilirken ekipler 20 helikopter ve 200 arazözle yangını kontrol altına almak için aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor. Ekipman sayılarının günün ilerleyen saatlerinde artırılması bekleniyor. Alevlerin Menderes'e bağlı Çatalca ve Beyler Mahallelerine doğru ilerlediği ancak şu an için yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumun olmadığı öğrenildi.
(İHA)
Seferihisar, Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:15 Kaynak: İHA
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