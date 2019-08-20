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İzmir'in ciğerleri yanmaya devam ediyor

2 saat önce

İzmir'in ciğerleri yanmaya devam ediyor İzmir'deki orman yangınında 3. günİZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen pazar günü başlayan ve Seferihisar ilçesine kadar uzanan orman yangını söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

İzmir'in ciğerleri yanmaya devam ediyor
İzmir'deki orman yangınında 3. gün
İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen pazar günü başlayan ve Seferihisar ilçesine kadar uzanan orman yangını söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesinde geçen pazar günü başlayan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Karabağlar ilçesinde başlayan ancak şiddetli rüzgar sebebiyle yayılan alevler, Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar ilerledi. Alevlerin dün gece saatlerinde Menderes'te bulunan Yeniköy ve Bahçecik Mahallelerine yaklaşmasının ardından mahalleler tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin yangına zamanında müdahalesiyle alevler yerleşim yerlerine gelmeden kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasıyla mahalleli sabah saatlerinde yeniden evlerine döndü.
Çalışmalar sürüyor
Pazar gününden bu yana yaklaşık 500 hektar alanın yandığı bildirilirken, ekipler 20 helikopter ve 200 arazözle yangını kontrol altına almak için aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor. Ekipman sayılarının günün ilerleyen saatlerinde artırılması bekleniyor. Alevlerin Menderes'e bağlı Çatalca ve Beyler Mahallelerine doğru ilerlediği ancak şu an için yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumun olmadığı öğrenildi.
Seferihisar, Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:44 Kaynak: İHA
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