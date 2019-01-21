İzmir'in Çiğli İlçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kuru Yemiş Fabrikasında Henüz...
1 saat önce
IHAAW162531-ASA/21-01-2019- İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
IHAAW162531-ASA/21-01-2019
- İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülüyor. 21.01.2019 16: 25: 31 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:31 Kaynak: İHA
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