İzmir'in Çiğli İlçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kuru Yemiş Fabrikasında Henüz...

IHAAW162531-ASA/21-01-2019- İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

IHAAW162531-ASA/21-01-2019



- İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülüyor. 21.01.2019 16: 25: 31 TSI

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