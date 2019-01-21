Son Dakika Haberleri: İzmir'in Çiğli İlçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kuru Yemiş Fabrikasında Henüz...

İzmir'in Çiğli İlçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kuru Yemiş Fabrikasında Henüz...

1 saat önce

IHAAW162531-ASA/21-01-2019- İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İzmir'in Çiğli İlçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kuru Yemiş Fabrikasında Henüz..., System.String[]
IHAAW162531-ASA/21-01-2019

- İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülüyor. 21.01.2019 16: 25: 31 TSI
NNNN - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:31 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Çiğli, Organize Sanayi Bölgesi, İzmir, 3. Sayfa
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