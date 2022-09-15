İzmir'deki trafik kazasında tutuklanan midibüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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İzmir'deki trafik kazasında tutuklanan midibüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

15.09.2022 15:10
İzmir'deki trafik kazasında tutuklanan midibüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 2 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası tutuklanan midibüs sürücüsünün savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 2 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası tutuklanan midibüs sürücüsünün savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan midibüs şoförü Mustafa K, savcılık ifadesinde, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ikamet ettiğini, bir süredir eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle araçta kaldığını anlattı.

Olay günü elini yıkamak için midibüsü park ettiği yerin karşısında bulunan bir kafeteryaya gittiğini ileri süren Mustafa K, ifadesinde şunları kaydetti:

"Çıktığımda aracın yerinde olmadığını gördüm. Midibüsün çalındığını düşünerek çalıştığım şirkete haber verdim. Daha sonra yolun alt tarafında kaza olduğunu öğrenince o bölgeye gittim, aracımın dolmuşa çarptığını gördüm. Ardından da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdim. Kaza sırasında sürücü koltuğunda yoktum, aracım park halindeyken kendiliğinden hareket ettikten sonra dolmuşa çarptı."

Trafik kazası

13 Eylül'de İzkent Mahallesi Egekent otobüs son duraklarında, 45 DK 304 plakalı midibüs, Mehmet Y'nin kullandığı 35 M 8536 plakalı dolmuşa çarpmış, kazada Bülent Ünal ve Gülizar Obuz Ocak hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında midibüsün sürücüsü Mustafa K. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Manisa, Çiğli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki trafik kazasında tutuklanan midibüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'deki trafik kazasında tutuklanan midibüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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