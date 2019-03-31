İzmir'in Çiğli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Selim Utku...
2 saat önce
İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Selim Utku Gümrükçü kazandı.
İzmir
'in Çiğli
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Selim Utku Gümrükçü
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Selim Utku Gümrükçü 61 bin 681, AK Parti
adayı Okan Korkmaz
33 bin 949 oy aldı.
-Gümrükçü'nün öz geçmişi-
İzmir'de dünyaya gelen Selim Utku Gümrükçü, Dokuz Eylül Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
İyi derecede İngilizce bilen Gümrükçü, CHP Çiğli Gençlik Kolları Eğitim Sekreteri olarak girdiği siyasette 2017 yılında Çiğli İlçe Başkanlığı görevine seçildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: AA
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