Son Dakika Haberleri: İzmir'in Çiğli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Selim Utku...

İzmir'in Çiğli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Selim Utku...

2 saat önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Selim Utku Gümrükçü kazandı.

İzmir'in Çiğli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Selim Utku..., System.String[]
İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Selim Utku Gümrükçü kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Selim Utku Gümrükçü 61 bin 681, AK Parti adayı Okan Korkmaz 33 bin 949 oy aldı.

-Gümrükçü'nün öz geçmişi-

İzmir'de dünyaya gelen Selim Utku Gümrükçü, Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İyi derecede İngilizce bilen Gümrükçü, CHP Çiğli Gençlik Kolları Eğitim Sekreteri olarak girdiği siyasette 2017 yılında Çiğli İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Selim Utku Gümrükçü, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Çiğli, Güncel
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