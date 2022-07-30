İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, farklı iş yerlerinden farklı zamanlarda sahte para ile sipariş verildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin H.O. ve A.C.K. olduğunu belirledi. Zanlılar, piyasaya sürmek istedikleri sahte 100 liralık banknotlarla yakalandı.

İzmir 'in Çiğli ilçesinde bir çok yerden yemek söyleyip, yemeği getiren moto kuryelere sahte para verdikleri tespit edilen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin sahte parayla yemek aldıkları anlar, kamera ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

Mali Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Çiğli, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yemek siparişlerini sahte parayla ödediler, yakalanıp tutuklandılar - Son Dakika

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