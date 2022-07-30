Yemek siparişlerini sahte parayla ödediler, yakalanıp tutuklandılar - Son Dakika
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Yemek siparişlerini sahte parayla ödediler, yakalanıp tutuklandılar

30.07.2022 10:34
Yemek siparişlerini sahte parayla ödediler, yakalanıp tutuklandılar

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir çok yerden yemek söyleyip, yemeği getiren moto kuryelere sahte para verdikleri tespit edilen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir çok yerden yemek söyleyip, yemeği getiren moto kuryelere sahte para verdikleri tespit edilen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin sahte parayla yemek aldıkları anlar, kamera ile görüntülendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, farklı iş yerlerinden farklı zamanlarda sahte para ile sipariş verildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin H.O. ve A.C.K. olduğunu belirledi. Zanlılar, piyasaya sürmek istedikleri sahte 100 liralık banknotlarla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

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İzmir'de yemek siparişlerini sahte paralarla ödeyen 2 şüpheli tutuklandı İzmir'de yemek siparişlerini sahte paralarla ödeyen 2 şüpheli tutuklandı Çiğlili eski başkan Solak'a hüzünlü veda Çiğlili eski başkan Solak'a hüzünlü veda
Kaynak: İHA

Mali Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Çiğli, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yemek siparişlerini sahte parayla ödediler, yakalanıp tutuklandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemek siparişlerini sahte parayla ödediler, yakalanıp tutuklandılar - Son Dakika
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