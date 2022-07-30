İzmir'in Çiğli ilçesinde farklı iş yerlerinden yemek siparişleri verip, siparişi getiren motosikletli kuryelere sahte para veren 2 şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çiğli ilçesinde yemek satışı yapan iş yerlerine farklı günlerde telefonla sipariş verip, gelen motosikletli kuryelere sahte para verilmesi üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
Zanlıların H.O ve A.C.K, olduğunu belirleyen ekipler, 2 şüpheliyi piyasaya sürmeye hazırlandıkları sahte 100'lük banknotlarla yakaladı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de yemek siparişlerini sahte paralarla ödeyen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika