İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesinde 2 kişinin lokanta ve restoranlara farklı günlerde telefonla sipariş verip, gelen motokuryelere, aldıkları yemeğin ücretini sahte para ile ödediğini tespit etti. Ekipler, H.O. ve A.C.K.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda sahte 100 TL'lik banknotlar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Piyasaya sahte para süren 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.