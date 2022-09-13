İzmir'in Çiğli ilçesinde, midibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 45 DK 304 plakalı midibüs ile 35 M 8536 plakalı dolmuş, İzken Mahallesi Egekent otobüs son durakları civarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de midibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika