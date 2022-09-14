İki yıl önce evlenen Ocak'ın bir firmada yazılım mühendisi olarak çalıştığı, kazaya karışan dolmuşa iş çıkışı evine gitmek için bindiği belirtildi.

Kaynak: AA

Çiğli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de midibüs ile dolmuşun çarpıştığı kazada ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.