İzmir'de midibüs ile dolmuşun çarpıştığı kazada ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İzmir'de midibüs ile dolmuşun çarpıştığı kazada ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

14.09.2022 18:21
İzmir'de midibüs ile dolmuşun çarpıştığı kazada ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde midibüs ile dolmuşun çarpıştığı kazada ölenlerden Gülizar Obuz Ocak'ın (27) cenazesi toprağa verildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde midibüs ile dolmuşun çarpıştığı kazada ölenlerden Gülizar Obuz Ocak'ın (27) cenazesi toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Ocak'ın cenazesi, Egekent Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Harmandalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede Ocak'ın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

İki yıl önce evlenen Ocak'ın bir firmada yazılım mühendisi olarak çalıştığı, kazaya karışan dolmuşa iş çıkışı evine gitmek için bindiği belirtildi.

Kazada hayatını kaybedenlerden Bülent Ünal'ın cenazesinin ise Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

Öte yandan gözaltındaki midibüs şoförü Mustafa K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Dün, Mustafa K. yönetimindeki 45 DK 304 plakalı midibüs ile Mehmet Y'nin kullandığı 35 M 8536 plakalı dolmuşun Egekent otobüs son duraklarında çarpışması sonucu Bülent Ünal ve Gülizar Obuz Ocak ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Çiğli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de midibüs ile dolmuşun çarpıştığı kazada ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de midibüs ile dolmuşun çarpıştığı kazada ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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