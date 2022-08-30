İzmir'de korkutan kaza! Pervanesi yere çarpan helikopter devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de korkutan kaza! Pervanesi yere çarpan helikopter devrildi: 2 yaralı

30.08.2022 15:17

İzmir' in Çiğli ilçesi Organize Sanayi bölgesinde özel bir şirkete ait sivil helikopter, havalanmak için kalkış yaptığı esnada pervanesinin yere çarpması sonucu yan yattı. Korkutan kaza sebebiyle 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Özel bir şirkete ait olduğu helikopterin kalkış esnasında pervanesinin yere çarptığı öğrenildi. Pervanenin çarpmasıyla yan yatan helikopterdeki 2 kişi yaralandı. Olayda hafif yaralanan 2 kişinin tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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İzmir'in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İzmir'in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İzmir'in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu İzmir'in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu
Kaynak: İHA

Çiğli, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de korkutan kaza! Pervanesi yere çarpan helikopter devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de korkutan kaza! Pervanesi yere çarpan helikopter devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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