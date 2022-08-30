İzmir'in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Özel bir şirkete ait olduğu helikopterin kalkış esnasında pervanesinin yere çarptığı öğrenildi. Pervanenin çarpmasıyla yan yatan helikopterdeki 2 kişi yaralandı. Olayda hafif yaralanan 2 kişinin tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de korkutan kaza! Pervanesi yere çarpan helikopter devrildi: 2 yaralı - Son Dakika