Savaşta kullanması için çok sayıda SİHA gönderdiler ama çoğu arızalı çıktı

İzmir 'in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

Çiğli, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de korkutan kaza! Pervanesi yere çarpan helikopter devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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