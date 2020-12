İzmir'in cimnastikçi altın çocukları

Türk cimnastiğinin adını son yıllarda dünya çapında duyuran İzmirli sporcular, Mersin'de ev sahipliği yaptığımız Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize yine tarihi ilkler yaşattı. İzmir, takım halinde tarihte ilk kez Avrupa ikincisi olan Ay-Yıldızlıları ve şampiyonada tarihte ilk kez çifte altın alan İbrahim Çolak ile Ferhat Arıcan'ı bağrına bastı. Ümit Şamiloğlu dışında 5 sporcusundan 4'ünü İzmir'de yetişen isimlerin oluşturduğu, antrenörlüğünü de yine İzmir'den Yılmaz Göktekin'in yaptığı Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda madalyalara ambargo koydu. 2 yıl önce ilk kez takım halinde finale çıkan milliler, İzmir'den İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal'ın yer aldığı kadroyla bu kez tarihte ilk kez madalyaya uzanıp takım halinde ikinci oldu.

Geçen yıl Almanya'daki dünya şampiyonasında ülkemize cimnastikte tarihte ilk dünya şampiyonluğunu getiren 25 yaşındaki İbrahim Çolak, Avrupa şampiyonasında bireysel finallerde halka aletinde ilk kez altın madalyayı boynuna takıp hem dünya, hem de Avrupa şampiyonu unvanını eline geçirdi. 2016 Rio Olimpiyatları'na giderek daha önce Cumhuriyet tarihinde Türkiye'yi ilk kez olimpiyatlarda temsil eden erkek cimnastikçi olan 27 yaşındaki Ferhat Arıcan, şampiyonada paralel aletinde altın, kulplu beygirde de bronz madalya kazanıp yine gururumuz oldu. Şampiyon cimnastikçileri İzmir'e dönüşte Adnan Menderes Havalimanı'nda Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli, küçük sporcular ve aileleri çicekler ve tezahüratlarla karşıladı. ESKİCİ: "BÜYÜK GURUR YAŞADIK"İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti. "Bu duygu anlatılmaz yaşanır" diyen Eskici, "Tüm milletimiz 2 gündür televizyonların başında sporcularımızı izledi. Sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi, Türk bayrağımızı dalgalandırması hepimizi duygulandırdı. 50 saniye tüm milletlere saygı duruşunda İstiklal Marşımızı dinletmeyi hedefliyorlardı, bunu da başardılar. Tüm milletimizin gururu oldular. Daha büyük bir karşılama yapılabilirdi ama pandemi koşulları engel oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanımızın vizyonuyla bizler de spora hizmet etmeye, sporunu tabana yayılmasına çalışıyoruz. Herşey güçlü Türkiye için, her şey sporcularımızın her alanda ülkemizi daha iyi temsil etmesi için" dedi. FERHAT ARICAN: "HALKIMIZA ARMAĞAN OLSUN"İzmir'e dönüşte tarihi bir yarışmayı geride bıraktıklarını söyleyen Avrupa şampiyonu cimnastikçi Ferhat Arıcan, madalyalarını Türk halkına armağan etti. Avrupa Şampiyonası'nda boynuna taktığı 3 madalyayla poz veren Arıcan, "Takım olarak ikinci olmamız çok büyük bir başarı. Tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak ikincilik aldık. Türk cimnastiği için mükemmel bir başarı. Hedeflerimden biri Avrupa şampiyonu olmaktı. Çok çalıştım, özellikle pandemi dönemi çok emek verdim. Bundan sonra önümüzde Tokyo Olimpiyatları var" dedi.Şampiyon sporcu, "Avrupa şampiyonu olarak olimpiyatlara gitmek bizi hem motive ediyor hem de sorumluluğumuzu artırıp, daha da çok çalışmamızı sağlıyor. Şampiyonada Arıcan hareketlerinin üçüncüsünü de yaptım. Dünya literatürüne giren üçüncü Arıcan hareketini Türk halkına armağan ettim. Pandemi nedeniyle halkımız bizi ekran başında izledi. Biz onlarla birlikte Avrupa şampiyonluğunu kutlamayı çok isterdik. Ancak ekran başında da desteklerini hissettik. Halkımıza çok teşekkür ediyorum, bu şampiyonluk onlara armağan olsun" diye konuştu.İBRAHİM ÇOLAK: "SIRADA OLİMPİYAT VAR"Dünya ve Avrupa şampiyonu olan ilk Türk cimnastikçisi İbrahim Çolak, iki hayalini gerçekleştirdiğini, sıranın olimpiyatlara geldiğini söyledi. İbrahim, "Ne kadar çok yol kat ettiğimizi herkes gördü. Biz elimizden geleni her yarışmada yapmaya çalışıyoruz. Bu yarışmada da başından sonuna kadar savaştık. Takım olarak hedefimiz çok önemliydi. Buna da tarihi bir madalyayla ulaştık. Bireysel olarak dünya şampiyonası ve sakatlığımdan sonra ilk yarışmamdı. O yüzden bu yarışma benim için çok önemliydi. Hem unvanımı korumak istiyordum hem de sakatlıktan sonra birçok sporcu, birçok antrenör benim performansımın ne seviyede olduğunu merak ediyordu. Ben geri döndüğümü onlara da göstermiş oldum. Şimdi hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olmak benim için çok gurur verici bir şey. Küçüklükten beri istediğim bu iki yarışmada ve olimpiyatlarla madalya kazanmaktı. Şimdi sırada olimpiyatlar var" dedi.2021 yılının kolay olmayacağını belirten şampiyon sporcu, "Pandemi nedeniyle birçok yarışma üst üste birikti. Olimpiyatlarda da takım arkadaşlarımla beraber çok güzel başarılar elde edeceğimize eminim. İnanmak ve çok çalışmak önemli. Biz de bunu yapıyoruz. Avrupa şampiyanasının ülkemizde olması, İstiklal Marşı'nı kendi ülkemizde söyletmek bize büyük bir gurur veriyor. İnşallah bir sonraki şampiyonada İstiklal Marşımızı defalarca dünyaya tekrar tekrar dinletmek istiyoruz. Sonrası inşallah olimpiyatlarda. Şampiyon olduktan sonra onu korumak daha zor. Ben açıkçası dışarıya yansıtmasam da bu baskıyı hissettim ama üstesinden geldim. Gençlere örnek olmak için dikkat ediyoruz. Şimdi üzerimizde daha büyük bir sorumluluk var. Cimnastik sporuyla ilgili aileleri bilinçlendirebildiğimiz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.YILMAZ GÖKTEKİN: "ARSLANLARIMLA GURUR DUYUYORUM"Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın İzmirli Antrenörü Yılmaz Göktekin, grurlu olduğunu dile getirdi. Göktekin, "Hepimiz onurluyuz, gururluyuz. Arslanlarımla gurur duyuyarım. Çok iyi mücadele ettiler. Yarışma öncesi stratejik bir değişiklik yaptık. O yüzden çok stresliydik. Yarışmadan önce bir sporcumuzun ayağındaki sakatlık bizi tedirgin etti ama hep bir B planımız vardır. Arkadaşları onun yarışamayacağı aletlerle çok iyi mücadele etti. Artık ikinciliğe üzülür hale geldik. Takım halinde tarihte ilk kez ikinci olduk. İki tane altın madalyamız geldi. Sırada şimdi olimpiyatlar var. Olimpiyatlardan önce bir Avrupa şampiyonası daha yapılacak. İnşallah olimpiyatlarda da çok iyi derece alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.MUHTEŞEM İKİLİTürkiye'nin Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda tarihte kazandığı 6 bireysel madalyanın 5'i İzmirli İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan'dan geldi. Ülkemize daha önce 2008'de Ümit Şamiloğlu barfikste bronz madalya getirirken, 10 yıl sonra İbrahim Çolak 2018 yılında İskoçya'da yapılan Avrupa şampiyonasında halka aletinde gümüş madalyayı boynuna taktı. Ferhat Arıcan, geçen yıl Polonya'daki şampiyonada paralel barda bronz madalya kazandı. Mersin'deki Avrupa şampiyonasında ülkemize ilk altın madalyalarını getiren ikiliden Ferhat, paraleldeki altının yanı sıra kulplu beygirde bronz kazandı. Ferhat, şimdiye kadar cimnastik literatürüne kendi adını taşıyan 3, İbrahim ise 1 hareket soktu.2 YIL ÖNCE FİNALArtistik Cimnastik Milli Takımı 2 yıl içinde ülkemizi dünyada bu branşta söz sahibi haline getirdi. 2 yıl önce ilk kez takım halinde finale çıkıp 5'inci olan Ay-Yıldızlılar bu kez gümüş madalyaya uzanmayı başardı.OKULDA KEŞFEDİLDİTürk cimnastiğinin altın isimlerinden Ferhat Arıcan, 10 yaşında okulda tesadüfen keşfedildi. Hiçbir eğitim almadan okul bahçesinde ellerinin üzerinde amuda kalkan Ferhat, beden eğitimi öğretmeninin yeteneğini farketmesiyle cimnastiğe yöneldi.SAKATLIKTAN ZİRVEYETürkiye'nin cimnastikteki ilk dünya ve Avrupa şampiyonu İbrahim Çolak, mart ayında ağır bir sakatlık geçirip ameliyat olduktan sonra müthiş bir geri dönüş yaptı. Geçen yıl Almanya'daki Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halkada altın madalya kazanıp tarihe geçen İbrahim, mart ayında sağ omzundan ameliyat oldu. Aylar süren tedavi sürecinin ardından Avrupa şampiyonasıyla spora dönüş yapan cimnastikçi şampiyonluk unvanını korudu. Cimnastiğe 5 yaşında amcasının yönlendirmesiyle başlayan sporcu aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği yapıyor.İLK YARIŞMADA GÜMÜŞ ALDI

Mısırlı olup 2.5 yıldır antrenmanlarını Yılmaz Göktekin yönetiminde İzmir'de sürdüren Abdelrahman Elgamal, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Ay-Yıldızlı ekibimizin kadrosunda katıldığı ilk şampiyonada takım halinde gümüş madalya kazandı. Elgamal, halka aletinde de bireysel finallerde dördüncülüğü elde etti.