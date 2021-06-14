İzmir'in cimnastikteki olimpiyat umudundan 3 madalya

İZMİRLİ sporcular cimnastikte son yıllarda ülkemize uluslararası alanda altın çağını yaşatırken, antrenmanlarını senelerdir İzmir'de sürdürüp Türk vatandaşlığına geçen Mısır asıllı Adem Asil, Tokyo Olimpiyatları'nda madalya umutlarımızdan olacak. İzmir'de dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlı İbrahim Çolak ve dünya ikincisi Ahmet Önder'in de çalıştırıcısı olan Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin'in antrenörlüğünü yaptığı 22 yaşındaki sporcu, Abdelrahman Elgamal olan adını Türk pasaportu alıp Adem Asil olarak değiştirdi.

İsviçre'nin Basel kentinde nisan ayında düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda genel tasnifte olimpiyatlara Avrupa'dan son kotayı almayı başaran Adem, Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda da 3 madalya kazanarak Tokyo öncesi formunu kanıtladı. Adem Asil, Hırvatistan'da atlama masasında gümüş, barfiks ve halkada bronz madalya elde etti. Paralel bar aletinde yine İzmirli Ferhat Arıcan'ın altın madalya kazanmasıyla milliler, organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.