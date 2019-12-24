İzmir'in çöpünün depolandığı harmandalı'ndaki çatlaklar tedirgin etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'in çöpünün depolandığı harmandalı'ndaki çatlaklar tedirgin etti - Son Dakika

İzmir'in çöpünün depolandığı harmandalı'ndaki çatlaklar tedirgin etti

6 saat önce

İzmir'in çöpünün depolandığı Harmandalı'ndaki çatlaklar tedirgin etti (YENİDEN)

İzmir'in çöpünün depolandığı Harmandalı'ndaki çatlaklar tedirgin etti (YENİDEN)

İzmir'in çöpünün depolandığı harmandalı'ndaki çatlaklar tedirgin etti

Harmandalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:10 Kaynak: DHA
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