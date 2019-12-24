İzmir'in çöpünün depolandığı harmandalı'ndaki çatlaklar tedirgin etti - Son Dakika

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İzmir'in çöpünün depolandığı harmandalı'ndaki çatlaklar tedirgin etti
6 saat önce
İzmir'in çöpünün depolandığı Harmandalı'ndaki çatlaklar tedirgin etti (YENİDEN)
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:10 Kaynak: DHA
İzmir'in çöpünün depolandığı Harmandalı'ndaki çatlaklar tedirgin etti (YENİDEN)
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