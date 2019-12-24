İzmir'in çöpünün depolandığı harmandalı'ndaki çatlaklar tedirgin etti - Son Dakika

İzmir 'in çöpünün depolandığı Harmandalı 'ndaki çatlaklar tedirgin etti (YENİDEN)

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Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği