İzmir'in dağ mahallelerinde "su sorunu" - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinin dağ mahallelerinde, yaz aylarında basınçsız gelen su yüzünden vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, sorunun çözümü için yetkililere çağrı yaptı.

Menemen'in Alaniçi Mahallesi'nde yaşayan bölge sakinleri, basınçsız gelen su yüzünden sıkıntı yaşıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) defalarca başvuru yaptıklarını ifade eden vatandaşlar, sorunun acilen çözülmesini istiyor. Daha önce İZSU'nun bölgede sondaj çalışması yaptığını, çalışmaların yarıda kesildiğini iddia eden vatandaşlar, su ihtiyaçlarını ise tankerler vasıtasıyla karşılıyor.

"Tankerlerde gelen suyu biz içemediğimiz için susuz kalan hayvanlarımız içiyor"

Mahalle sakinlerinden Ali Baykallar, "Alaniçi Köyünde oturuyorum. Su problemimiz var. İZSU ile defalarca görüşmemize rağmen, dilekçe vermemize rağmen sorunumuzu çözmüyorlar. 4 yıl önce buraya sondaj vuruldu ve sondajın başlığını içeriye kaçırdılar. Sonradan gelerek bu sorunu çözmediler. Buradaki su, köye ait su; fakat biz suyun parasını verelim diyoruz. Yeter ki suyumuz gelsin. Bizlere tankerlerle nereden geldiği belli olmayan tatsız su getiriliyor. Buradan valiliğimize, büyükşehir belediye başkanımıza ve İZSU daire başkanlığına sesleniyorum; bizler defalarca dilekçe yazdık, kısa çözümler bulunuyor; ama biz kesin çözüm istiyoruz. Su olmayınca beyaz eşyalarımız bozuluyor ve mağduriyet yaşıyoruz. İçme sularımız yaz döneminde yetersiz kalıyor. Tankerlerde gelen suyu biz içemediğimiz için susuz kalan hayvanlarımız içiyor. Bize kesin bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Köydeki sondajı bir an önce yapsınlar, bizlere yardımcı olsunlar" ifadelerini kullandı.

Menemen Muhtarlar Derneği Başkanı Nevzat Güven de, birçok noktada bu tarz sıkıntıların yaşandığını ve tankerle takviye yapılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, "Menemen'deki dağ köylerde özellikle sular basınçsız geldiğinden dolayı halk sıkıntılar yaşıyor. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan köylülerimizin mağduriyetinin giderilmesi için İZSU'dan çözüm bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR