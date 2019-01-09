İzmir'in Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Araştırılacak

İzmir Kalkınma Ajansı
(İZKA) Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, yenilenebilir enerjiye yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Offshore (deniz üstü) rüzgar enerjisinde İzmir'in sahip olduğu potansiyeli ortaya koymak üzere bir üniversiteyle iş birliği içinde ve Türkiye
'de ilk olacak şekilde bir çalışmayı hayata geçirmek istiyoruz" dedi.
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar
Ataseven de "Ülke olarak yapmamız gereken yenilenebilir enerjiye hem ülkemiz hem de geleceğimiz için destek vermek.
Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli Avrupa
ile kıyaslandığında yüzde 25-30 daha fazla ve İzmir de rüzgar enerjisinin başkenti.
Türkiye'deki kurulu gücün yaklaşık yüzde 20'sinden fazlası İzmir'de. Rüzgar enerjisindeki kurulu gücün yüzde 60'ından fazlası İzmir ve çevresinde. Bu anlamda İzmir, rüzgar enerjisinin başkenti ama rüzgar enerjisi sanayisinin de başkenti.
Türkiye'de rüzgar sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerimiz var. Bunların birçoğu ve kanat üreticilerinin tamamı İzmir'de. İzmir, sadece sanayi ve yatırım anlamında değil hizmet sektörü anlamında da rüzgar enerjisinin başkenti" şeklinde konuştu.
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